« Les jumeaux Winston : scandale et succession » : votre téléfilm inédit ce 6 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Les jumeaux Winston : scandale et succession » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 6 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Les jumeaux Winston : scandale et succession ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les jumeaux Winston : scandale et succession » : l’histoire, le casting

Tracy et Tim, des jumeaux, grandissent sous l’emprise d’un père autoritaire et violent. Lorsqu’il est assassiné, leur mère devient la principale suspecte. Déterminée à faire éclater la vérité, Tracy se lance dans une enquête pour découvrir ce qui s’est réellement passé.



Avec : Haley Weber (Tracy), Aaron Russell (Tim), Jenny Tran (Vivian), Eric Brody (Chad)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les amants assassins ».

« Les amants assassins » : l’histoire et le casting

Missy et Mac, amoureux depuis le lycée, doivent cacher leur relation à Duncan, le père de Mac, un coach de football autoritaire et brutal. Ce dernier n’hésite pas à frapper son fils lorsque l’équipe ne remporte pas la victoire. Lorsque Missy est acceptée à Stanford, elle propose à Mac de fuir avec elle. Mais alors qu’ils s’apprêtent à partir, Duncan les surprend et s’attaque violemment à son fils. Missy, tentant de protéger Mac, intervient… et, dans la confusion, tue accidentellement Duncan.

Avec : Michael Grant (Mac), Donny Boaz (Duffy), Morgan Taylor Campbell (Missy), Damon Carney (Duncan)