Pékin Express du 6 février 2025 : l’épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » au programme TV du jeudi 6 février 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 4 de « Pékin Express, la route des tribus légendaires ». Après l’élimination de William et Christophe, place à la quatrième étape sur île de Zanzibar.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







Publicité





Pékin Express du 30 janvier 2025, présentation de l’épisode 3

Pour cette 4ᵉ étape, les candidats auront la chance d’explorer l’extraordinaire île de Zanzibar. Entre ses plages de sable blanc, ses majestueuses cocoteraies et ses eaux cristallines, cette perle de l’océan Indien offrira un décor de rêve pour les trois courses de l’étape. À chaque course, une équipe obtiendra sa qualification, assurant ainsi sa place pour la prochaine étape au Mozambique.

Zanzibar, véritable carrefour culturel façonné par des siècles de migrations, de commerce et de colonisation, mêle influences africaines, moyen-orientales, indiennes et asiatiques. Cette diversité unique promet aux candidats des soirées inoubliables, riches en découvertes et en échanges.



Publicité





De plus, un passager mystère fera son apparition : Élodie Gossuin. Sa mission ? Faire du stop et dénicher un hébergement pour l’un des binômes. Une étape où stratégie et enjeux seront plus que jamais au rendez-vous !

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.