Quelle époque du 1er février 2025 : les invités ce soir sur France 2

Publicité





Quelle époque du 1er février 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour le premier numéro inédit de la saison de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « Le quiz des champions », ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Quelle époque du samedi 1er février 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Christophe Dechavanne, Philippe Caverivière et Paul de Saint Sernin. Ils recevront :

🔵 Jean-Paul Rouve

🔵 Victoria Abril

🔵 Eric Dupond-Moretti

🔵 Philippe Lellouche

🔵 Evelyne Dhéliat

🔵 Jimmy Mohamed

🔵 Elsa Levy

🔵 Lydia Hadjara

🔵 Elena Nagapetyan



Publicité





Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire, à la fois divertissant et empreint d’humour, qui mêle habilement société et divertissement pour décrypter les transformations profondes, les fractures marquantes et les grands débats idéologiques de notre temps.

Ce programme dynamique met en lumière une société en perpétuelle mutation, portée par une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées, des modes de vie innovants et une créativité foisonnante. « Quelle époque ! » s’affirme comme un espace de rencontres et d’échanges, réunissant des figures emblématiques de l’actualité culturelle, sociale, politique et médiatique, issues aussi bien du monde réel que des réseaux sociaux.

Le plateau, conçu comme une véritable arène, accueille artistes, polémistes, intellectuels, responsables politiques, sportifs de renom, influenceurs et témoins de l’actualité. Il est également un tremplin pour de jeunes talents et influenceurs émergents. Au centre de cette effervescence, Léa Salamé incarne le rôle de guide, explorant avec finesse et profondeur les battements de cette époque singulière, qu’elle célèbre ou interroge sans concession.

Entourée d’intervenants percutants, drôles et surprenants, Léa Salamé propose un regard captivant sur les enjeux et dynamiques qui façonnent le monde d’aujourd’hui.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 1er février 2025 à 23h15 sur France.tv