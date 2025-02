« Qui veut gagner des millions ? » : quels gains remportés pour chaque association ? (4 février 2025)

Publicité





« Qui veut gagner des millions ? », les gains du 4 février 2025 – Arthur présentait ce mardi soir le numéro spécial 50 ans de TF1 du jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? ».





Quels gains ont remporté les équipes de célébrités pour les associations ? On vous dit tout !







Publicité





« Qui veut gagner des millions ? » , équipes et gains

– Anne-Claire Coudray et Booder : 72.000 euros pour Toutes à l’école ;

– Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty : 36.000 euros pour les Restos du Cœur ;

– Jenifer et Nikos Aliagas : 36.000 euros pour l’Association Grégory Lemarchal ;

– Isabelle Ithurburu et Chantal Ladesou : 24.000 euros pour l’Association Soleil d’enfance ;

– Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze : 36.000 euros pour Linkee.

Le replay

Si vous avez manqué ce numéro, rendez-vous sur TF1+ pour le replay.



Publicité