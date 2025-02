Des racines et des ailes du 5 février : le sommaire ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 5 février 2025 – C’est un inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Dans ce numéro, Carole Gaessler vous invite à voyager entre le Lot et la Corrèze, à la rencontre de passionnés engagés dans la préservation du patrimoine et la transmission de savoir-faire d’exception. Ces deux départements, situés entre le Limousin et l’Occitanie, partagent un terroir unique : la vicomté de Turenne, un puissant État féodal qui a marqué l’histoire du IXe au XVIIIe siècle.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Publicité





Des racines et des ailes du 5 février « Terroirs d’excellence entre Lot et Corrèze »

Françoise Barbier-Damiette a accompli un véritable exploit en faisant renaître le château de Lantis, autrefois enfoui sous plusieurs mètres de terre.

Jean-Claude Janson, quant à lui, réalise enfin son rêve d’enfant : redonner toute sa splendeur au château de Lentillac-Saint-Blaise.



Publicité





À Ségur-le-Château, classé parmi les plus beaux villages de France, l’architecte du patrimoine Mathieu Puel se lance un défi ambitieux : redonner vie à la forteresse médiévale.

Dans le sud de la Corrèze, dominant les spectaculaires gorges de la Luzège, Loriana Pace, jeune ingénieure en travaux publics, dirige la restauration du mythique viaduc ferroviaire des Rochers Noirs. Construit au début du XXe siècle, cet ouvrage d’exception symbolisait l’innovation de son époque. Aujourd’hui, son chantier vertigineux, suspendu à 60 mètres au-dessus du vide, promet des sensations fortes !

Dans le Lot, Cinthia Born et Élodie Madebos, deux amies passionnées, offrent un nouvel avenir à la laine d’exception des moutons du Quercy en créant des sacs isothermes 100 % pure laine.

À la croisée du Lot et de la Corrèze, le jeune chef étoilé Oscar Garcia sublime les produits locaux en élaborant des recettes audacieuses. Parmi ses fournisseurs, Cédric Deguillaume, ancien géographe, s’est lancé un défi : cultiver des myrtilles sauvages d’exception sur les terres escarpées du massif des Monédières, un écrin préservé offrant des panoramas à couper le souffle.

Un voyage au cœur du Lot et de la Corrèze, à la découverte de passionnés qui œuvrent avec talent et détermination pour magnifier leur territoire et ses trésors.