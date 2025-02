The Voice : résumé et replay des 2èmes auditions à l’aveugle (8 février 2025)

Publicité





The Voice du samedi 8 février 2025, résumé et replay – C’est parti pour la seconde soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz continuent la formation de leurs équipes.











La soirée débute avec Lisa, 23 ans, qui chante « How deep is your love » de PJ Morton. Zaz se retourne très vite. Florent et Vianney suivent, et Patricia en fin de prestation. Zaz bloque Patricia, et Lisa décide d’aller avec Zaz !

Louis Bey, 32 ans, vient d’Auxerre. Il reprend « Too sweet » de Hozier. Aucun coach ne se retourne !

Sorenza, 25 ans, chante « Douce » de Clara Ysé. Les coachs se retournent tous ! Elle choisit de rejoindre l’équipe de Vianney.



Place ensuite à Maag, 39 ans de Paris. Elle interprète « Hold my hand » de Lady Gaga. Tout le monde se retourne ! Florent bloque Patricia mais dit qu’il n’a pas appuyé ! Maag décide de poursuivre avec Zaz.

Jérôme, 41 ans, chante « Le soldat » de Florent Pagny. Personne ne se retourne.

On continue avec Gabriel, qui interprète « Say something » de A Great Big World. En toute fin de presta, Florent et Patricia se retournent ! Il choisit d’intégrer l’équipe de Florent.

On retrouve ensuite Méga, qui se présente pour la deuxième fois grâce à la nouveauté de la saison, la seconde chance. Cette fois, il chante « Je te promets » de Johnny Hallyday. Vianney le reconnait et se retourne ! Il rejoint donc son équipe.

Nawell, 18 ans, reprend « Confession nocturne » de Diams et Vitaa. Florent et Vianney se retournent. Nikos explique qu’elle avait fait The Voice Kids quand elle avait 10 ans ! Elle choisit Vianney.

Maya chante « J’ai deux amours » de Joséphine Baker. Personne ne se retourne.

Victor, 30 ans, chante « Bambino » avec son groupe, La Parade. Les coachs ne se retournent pas non plus.

Mickaël, 33 ans, reprend « Sunny » de Boney M. Patricia et Florent se retournent. Il décide de rejoindre Patricia.

Julia, 29 ans, fait de l’impro. Juste des vocalises, personne ne se retourne. Zaz appuie pour lui donner une seconde chance, elle reviendra prochainement.

Scarlett reprend « Woman » de Doa Cat, aucun coach ne se retourne. Elle est suivie de Cassilda qui reprend « Beautiful Things » de Benson Boone. Florent, Zaz et Patricia se retournent ! Elle choisit de continuer avec Zaz.

The Voice du 8 février 2025, le replay

Cette première soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 8 février 2025 pour l’épisode 2 !