Capital du 9 février 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 9 février 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Argent du couple : à la maison qui est vraiment le patron ? ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Publicité





Capital du 9 février 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Payer l’addition au restaurant, remplir le caddie chaque semaine, habiller les enfants ou choisir une voiture : l’argent est omniprésent dans la vie de couple, mais reste un sujet tabou. Et pour cause, il est l’une des principales sources de conflit ! Qui dépense quoi ? Qui dépense trop ? Celui qui gagne le plus a-t-il le dernier mot ? Et en cas de séparation, comment se partagent les biens ?

Pendant un an, notre équipe a enquêté sur cette question essentielle qui impacte notre quotidien. Comment gérer son budget sans se sentir lésé avec le temps ? Pour mieux comprendre, des couples et des familles ont accepté d’ouvrir leurs portes – et leurs comptes bancaires – à toutes les étapes de leur vie : rencontre, mariage, achat d’une maison, séparation, retraite. Leurs témoignages et nos révélations risquent de vous surprendre !



Publicité





À Grasse, Fanny et Thierry ont choisi de partager équitablement les frais de leur mariage. Avec un revenu mensuel de 4 000 euros à deux, ils ont organisé une belle fête. Mais les plus âgés le savent bien : l’avenir réserve son lot de défis financiers.

Dans la Sarthe, Manon et Romuald, parents de deux enfants, ont fait comme 63 % des Français en mutualisant leurs revenus sur un compte commun : 3 200 euros par mois. Mais est-ce la meilleure solution ? Manon, dépensière, et Romuald, économe, ont découvert avec stupéfaction l’analyse de leurs finances par un expert. Malgré un budget qui devrait leur permettre d’épargner, ils n’y arrivent pas. Pourquoi ? Courses, crédits, loisirs : qui fait pencher la balance et comment redresser la situation ?

À Corbas, Thouraya et Hamdi, parents de trois enfants, ont vu leur budget fondre lorsque Thouraya est passée à temps partiel pour s’occuper des petits le mercredi. Une réalité fréquente : plus un couple a d’enfants, plus les femmes réduisent leur activité. Résultat : un écart de revenus grandissant entre hommes et femmes – 22 % avec un enfant, 29 %