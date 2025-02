Zone Interdite du 16 février : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 16 février 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Vivre mieux en dépensant moins : ils vont toujours plus loin ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 16 février « Vivre mieux en dépensant moins : ils vont toujours plus loin »

L’émission « Zone Interdite » met en lumière des Français qui redoublent d’ingéniosité pour améliorer leur quotidien tout en réduisant leurs dépenses. De la construction d’une maison à moindre coût à l’autosuffisance alimentaire, ces initiatives inspirantes permettent d’alléger à la fois le budget et l’empreinte écologique.

Dans l’Ariège, Claire et Melvin rénovent entièrement une maison de famille avec un budget restreint de 40 000 euros, trois fois moins qu’avec des professionnels. Leur objectif ? Transformer cette demeure en location de vacances pour générer un revenu complémentaire.



En Isère, Barnabé, Aurélie et leurs deux enfants ont décidé de bannir le supermarché. Grâce à leur potager et à des conserves maison, ils réduisent leurs dépenses alimentaires à seulement 120 euros par mois, soit sept fois moins que la moyenne des familles de quatre personnes. Barnabé espère même convaincre son entourage d’adopter ce mode de vie.

À Montluçon, Jean-Christophe, camelot et inventeur, construit une maison autonome et tournante à partir d’un ancien semi-remorque, pour un coût total de 15 000 euros. Son but : prouver qu’un logement économique et autosuffisant est possible… et peut-être en faire un concept rentable.

Enfin, Lucie et Loïc rêvent d’un mariage féerique dans un château alpin avec vue sur le Mont-Blanc. Mais avec un budget serré et une location à 8 000 euros, ils misent sur le « fait maison » : robe, faire-part, alliances et même le banquet seront réalisés sans l’aide de professionnels. Pari réussi ?

« Zone Interdite » propose un voyage au cœur de ces solutions ingénieuses pour vivre mieux tout en maîtrisant son budget.