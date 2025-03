100% logique du 1er mars : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2

Publicité





100% logique du 1er mars 2025 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





100% logique du 1er mars, présentation du jeu

Ne manquez pas un nouvel épisode inédit du jeu événement « 100 % Logique : la réponse est sous vos yeux » avec Cyril Féraud ! Contrairement aux quiz traditionnels, ici, pas besoin de culture générale ni de connaissances encyclopédiques : tout repose sur la logique, l’observation et le bon sens.

Peu importe l’âge ou le niveau d’études, tout le monde a sa chance. Un enfant de 8 ans peut aussi bien réussir qu’un adulte de 80 ans, car chaque réponse est sous vos yeux… à condition de la repérer !



Publicité





Face à eux, 100 candidats prêts à tout pour aller le plus loin possible et tenter de décrocher une cagnotte pouvant atteindre 100 000 €. À chaque question, le niveau de difficulté monte : de celle à laquelle 95 % des Français peuvent répondre, jusqu’à la fameuse ultime question, à laquelle seulement 1 % de la population connaît la réponse.

Dès le début du jeu, chaque candidat démarre avec 1 000 € en poche. Mais attention, une erreur signifie l’élimination et une contribution à la cagnotte collective. À la fin, le dernier ou les derniers en lice auront une seule mission : répondre à la question finale et décrocher le jackpot !

Alors, qui parviendra à déjouer les pièges et prouver que sa logique est infaillible ? Un jeu captivant qui mettra à l’épreuve votre esprit d’analyse… et celui de toute la famille !

100% logique du 26 octobre, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Sophie Davant, Caroline Margeridon, François Alu.

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV