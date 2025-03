Arnaques du 1er mars : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 1er mars 2025 – Ce samedi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Arnaques du 1er mars 2025 : sujets et reportages de ce soir

Abus de faiblesse : des escrocs sans scrupule

Dans la région nantaise, les équipes de Julien Courbet ont mis au jour un réseau d’entreprises de rénovation organisées qui ciblent en priorité les personnes vulnérables. Ces sociétés, regroupées sous une même holding, utilisent des centres d’appels pour repérer leurs victimes et leur faire signer des devis exorbitants, plongeant leurs clients dans des dettes parfois jusqu’à l’âge de 95 ans. Une des victimes, Aline, s’est retrouvée avec des factures s’élevant à 53 000 euros en seulement quelques mois.

Escroquerie aux lotos caritatifs

À Nîmes (Gard), une arnaque aux lotos caritatifs choque les enquêteurs. Un organisateur malhonnête a détourné près de 12 millions d’euros destinés à des associations venant en aide aux enfants handicapés. Sur les 75 155 euros récoltés, une seule association n’a perçu que 1 535 euros, soit moins de 2 % de la somme collectée.



Voitures payées, jamais livrées !

Dans le Finistère, un garagiste peu scrupuleux promet des Méhari vintage (Citroën) à ses clients mais encaisse les acomptes sans jamais livrer les véhicules. Sur 50 acheteurs, seuls trois ont reçu leur voiture, et celles-ci ne peuvent même pas être immatriculées. L’équipe de Julien Courbet s’efforce de faire éclater la vérité sur ces pratiques scandaleuses et d’obtenir réparation pour toutes les victimes.