20h30 le dimanche du 23 mars 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





« 20h30 le dimanche » du 23 mars 2025 : les invités

L’Interview : Christiane Amanpour

Figure emblématique du journalisme international, Christiane Amanpour, intervieweuse vedette de CNN, incarne l’excellence du métier. Depuis les années 1980, elle a parcouru le monde et interrogé les plus grands dirigeants. Pourtant, malgré son immense expérience, l’échange entre Trump et Zelensky l’a profondément marquée.

La Rencontre : Maryse Burgot

Autre grande reporter ayant sillonné la planète pour France Télévisions, Maryse Burgot intervient en duplex depuis le front ukrainien.



Face à l’Écran : Golshifteh Farahani

Golshifteh Farahani est à l’affiche de Lire Lolita à Téhéran d’Eran Riklis, adaptation du récit autobiographique d’Azar Nafisi. Exilée depuis 2008, l’actrice iranienne avait toujours refusé de jouer en persan ou de participer à un projet lié à l’Iran. Pourtant, elle a fait une exception pour ce film, non sans douleur, en incarnant une professeure de lettres retournant dans son pays après la chute du shah en 1979.

