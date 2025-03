« Accusée du meurtre de mon bébé » : votre téléfilm inédit ce 20 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Accusée du meurtre de mon bébé » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 20 mars 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Accusée du meurtre de mon bébé ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Accusée du meurtre de mon bébé » : l’histoire, le casting

Après avoir purgé douze ans de prison pour homicide involontaire sur son bébé, Catherine Greene obtient une liberté conditionnelle. Pourtant, elle reste convaincue de son innocence, bien qu’aucun souvenir de cette nuit tragique ne lui revienne. Ignorant les mises en garde de son agent de probation et bravant chaque obstacle sur son chemin, elle est déterminée à découvrir la vérité.

Avec : Sarah Smyth (Catherine), Catherine Lough Haggquist (Abbi), Kate Twa (Miriam), Alana Hawley Purvis (Natasha)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le cauchemar d’une future maman ».

« Le cauchemar d’une future maman » : l’histoire et le casting

Enceinte de son compagnon violent, Ava décide de le quitter et trouve refuge chez sa sœur Lila, avec l’aide de son meilleur ami Kyle. Mais sur la route, un violent orage la surprend et provoque un accident. À son réveil, elle se retrouve isolée chez un couple, Valérie et William. Par chance, William est médecin. Cependant, les intempéries ont coupé les lignes téléphoniques, l’empêchant de prévenir sa sœur de ce qui lui est arrivé…

Avec : Nicky Whelan (Valérie), Haskiri Velazquez (Ava), Cleo Anthony (William), Austin Weyant (Shane)