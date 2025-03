Plus belle la vie spoiler : Samuel bouleversé, Alix est morte ! (21 mars 2025)

Publicité





C’est un terrible drame qui vous attend demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 21 mars 2025, alors que Nisma va signaler la disparition d’Alix au commissariat, quelques heures plus tard la jeune femme va être retrouvée morte !











Alors que Samuel a parlé de sa disparition avec Idriss et qu’il a proposé de l’aider à enquêter officieusement, ce dernier le rejoint en panique. Ils sont appelés sur les lieux d’un drame dans un appartement et c’est là que le téléphone d’Alix Menton a borné pour la dernière fois…

Sur place, Samuel est bouleversé en découvrant Alix morte ! Elle est étendue sur un lit…

