Aggravation de la fibrose pulmonaire de la princesse Mette-Marit de Norvège

Publicité





La princesse héritière Mette-Marit de Norvège, âgée de 51 ans, fait face à une aggravation de sa fibrose pulmonaire, diagnostiquée en 2018. Cette maladie chronique provoque des symptômes quotidiens qui affectent sa capacité à remplir ses engagements officiels. En conséquence, la Maison royale norvégienne a annoncé que son emploi du temps sera ajusté pour tenir compte de son état de santé.











Publicité





Malgré ces défis, la princesse Mette-Marit reste déterminée à poursuivre ses fonctions royales. Elle s’efforce de trouver un équilibre entre ses responsabilités publiques et la gestion de sa santé. Depuis son mariage avec le prince héritier Haakon en 2001, elle est une figure centrale de la famille royale norvégienne.

La fibrose pulmonaire est une maladie rare qui entraîne une cicatrisation progressive des poumons, rendant la respiration de plus en plus difficile. Les symptômes incluent une fatigue accrue et des douleurs musculaires et articulaires, limitant la capacité de la princesse à participer à certains événements officiels.