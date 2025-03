« Au pays des Enfoirés » : le concert ce soir sur TF1 (liste des artistes, 7 mars)

Publicité





Au pays des Enfoirés – C’est ce soir, vendredi 7 mars 2025, que TF1 diffuse le spectacle 2025 des Enfoirés. Un concert capté en janvier 2025 à la Sud de France Arena de Montpellier.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi sur myTF1 via la fonction direct. Attention, aucun replay ne sera disponible !







Au pays des Enfoirés, présentation

Fidèles à l’appel lancé par Coluche en 1985, 53 artistes de renom se mobilisent une fois de plus dans une ambiance festive et chaleureuse. Cette édition promet un spectacle grandiose, porté par des Enfoirés plus engagés que jamais aux côtés des Restos du Cœur. Entre rires et émotions, le show réserve de sublimes moments de partage.

Les tableaux s’enchaînent avec une mise en scène mêlant poésie, folie, nostalgie et intensité. Sketchs sur scène et en coulisses, jeux de lumières époustouflants et reprises iconiques rythment la soirée. Au programme : « Love’n’Tendresse », « Entrer dans la lumière », « Monday Tuesday… Laissez-moi danser… », « Texas Hold’Em », « En feu », « Clic Clic Pan Pan », « Sarà perché ti amo », « Pas eu le temps », « Animaux Fragiles », « Maintenant »… Sans oublier de vibrants hommages à Françoise Hardy avec « L’amitié » et à Michel Blanc avec la célèbre chanson « Quand te reverrai-je, pays merveilleux ? ».



Cette année, de nouveaux visages rejoignent la troupe des Enfoirés : Pierre Garnier, Joseph Kamel, Jain, Alain Chamfort, Alex Lutz, François-Xavier Demaison et Ibrahim Maalouf. La soirée sera également marquée par la présence exceptionnelle d’Antoine Dupont, Alexis et Félix Lebrun, Marie Colin, Arnaud Toupense et Axelle Saint-Cirel.

Enfin, les 53 artistes unissent leurs voix sur « Le Monde demain », le single 2025 des Enfoirés, écrit et composé par Daysy et Joseph Kamel, déjà disponible en téléchargement et en streaming. Un rendez-vous incontournable au profit des Restos du Cœur !

Les Enfoirés 2025, la liste des artistes présents

Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Alain Chamfort, Julien Clerc, Marie Colin, François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret, Antoine Dupont, Sofia Essaïdi, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Jérémy Frérot, Pierre Garnier, Kendji Girac, Jain, Jenifer, Joyce Jonathan, Gérard Jugnot, Joseph Kamel, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Nolwenn Leroy, Lorie, Alex Lutz, Ibrahim Maalouf, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, MC Solaar, Kad Merad, Isabelle Nanty, Thomas Pesquet, Matt Pokora, Raphaël, Gaëtan Roussel, Axelle Saint-Cirel, Santa, Shy’m, Soprano, Claudia Tagbo, Arnaud Toupense, Vianney, Vitaa, Ycare, Michaël Youn et Zazie.

Les Enfoirés 2025, achetez le CD et le DVD

Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le double CD et le DVD des Enfoirés 2024, toujours avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur.

Chaque vente permet aux Restos du Coeur de distribuer dix-sept repas. Ils comptent sur vous !