Antoine Duléry répond aux rumeurs sur un « Camping 4 »

Antoine Duléry, acteur emblématique de la saga « Camping », a confirmé ce samedi dans « On refait la télé » sur RTL qu’un quatrième opus ne verra pas le jour. Cette annonce met fin aux spéculations entourant la suite des aventures de Patrick Chirac et de ses acolytes.​











« Non. Alors, je vous le dis tout de suite, je peux le révéler parce que j’ai vu Fabien Onteniente, il n’y a pas longtemps, et Franck aussi… Il n’y aura pas de quatre » a déclaré l’acteur au micro d’Eric Dussart.

L’acteur a expliqué que la décision de ne pas poursuivre avec un « Camping 4 » résulte d’une volonté commune de l’équipe de production et des acteurs de clore la saga et les décès de Claude Brasseur et Mylène Demongeot ont pesé dans la balance.

« D’abord parce que Franck est parti sur d’autres films. Il a fait ce film merveilleux d’ailleurs ‘Un ours dans le Jura’ et je pense qu’il n’a pas envie de renfiler son slip » a expliqué Antoine Duléry.



« Il n’y a plus Claude Brasseur, il n’y a plus Mylène malheureusement. Ça serait un peu compliqué, le temps est passé. Je crois que maintenant, on a vraiment tourné la page »

Cette annonce suscite une certaine nostalgie chez les fans, mais également une compréhension quant au choix de préserver l’intégrité de la saga. Les trois volets de « Camping » resteront gravés dans les mémoires comme des comédies populaires ayant su capturer l’esprit des vacances à la française.​