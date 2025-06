« Camping 3 » ce soir sur TF1 : y aura-t-il un « Camping 4 » ? Réponse !

Publicité





Ce dimanche soir, TF1 mise sur la bonne humeur et les éclats de rire en rediffusant « Camping 3 », troisième volet de la saga culte emmenée par Franck Dubosc dans le rôle désormais mythique de Patrick Chirac. Mais alors que les fans espèrent toujours revoir le campeur le plus célèbre de France reprendre la route des Flots Bleus, une suite semble bel et bien exclue.











En mars dernier, Antoine Duléry, l’un des visages emblématiques de la trilogie, a mis fin aux espoirs d’un « Camping 4 », lors de son passage sur RTL au micro d’Éric Dussart. « Non. Alors, je vous le dis tout de suite, je peux le révéler parce que j’ai vu Fabien Onteniente, il n’y a pas longtemps, et Franck aussi… Il n’y aura pas de quatre », a-t-il affirmé sans détour.

L’acteur, qui incarnait Paul Gatineau dans les trois films, évoque plusieurs raisons à cette décision. « Il n’y a plus Claude Brasseur, il n’y a plus Mylène malheureusement. Ça serait un peu compliqué, le temps est passé. Je crois que maintenant, on a vraiment tourné la page », a-t-il confié avec une certaine émotion. Claude Brasseur, inoubliable Jacky Pic, nous a quittés en 2020, et Mylène Demongeot (qui jouait sa femme Laurette) en 2022. Deux absences qui pèseraient lourd dans une éventuelle suite.

Sorti en 2016, « Camping 3 » avait pourtant séduit le public, réunissant plus de 3,2 millions d’entrées au cinéma, confirmant l’attachement des Français à cette comédie populaire. Mais près de dix ans plus tard, les conditions ne semblent plus réunies pour repartir à l’aventure.



La page semble donc bel et bien tournée pour Patrick Chirac et ses inoubliables voisins. Ce soir, la rediffusion de « Camping 3 » sonne alors comme une madeleine de Proust pour toute une génération de vacanciers et de téléspectateurs nostalgiques.

Alors, dernier tour de piste ou éternelle envie de barbec’ sur la plage ? En tout cas, à défaut d’un nouveau film, l’esprit du camping reste plus vivant que jamais sur nos écrans… et dans nos cœurs.