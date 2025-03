Les 12 coups de midi : l’élimination d’Émilien cette semaine sur les tournages ? Réponse !

Publicité





Les 12 coups de midi, l'élimination d'Emilien – Les tournages du jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi » se sont poursuivi cette semaine pour Jean-Luc Reichmann et son équipe.





L'élimination d'Emilien est-elle enfin au programme ? La réponse est non !







Encore une fois, selon nos informations, Emilien est bel et bien toujours Maître de Midi à l’issue de cette nouvelle série de tournages !

Un parcours dont incroyable avec plus de 2 millions de gains et plus de 500 victoires qui ne semble donc pas prêt de s’arrêter. Du jamais vu dans l’histoire des jeux télévisés en France alors que rappelons-le, Emilien a déjà expliqué plusieurs fois qu’il n’avait aucunement l’intention d’abandonner.



Et pourtant, les téléspectateurs sont nombreux à espérer l’élimination d’Emilien, lassés de le voir tous les jours depuis septembre 2023. Mais il faudra patienter, certainement encore longtemps !