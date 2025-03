C à vous du 25 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 25 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Coupes budgétaires dans la culture, loi narcotrafic, procès Depardieu. Rachida Dati, ministre de la Culture, est l’invitée de C à vous

🔵 Émile : 4 personnes, dont les grands-parents, placées en garde à vue pour « homicide volontaire » et « recel de cadavre ». On reçoit le Général François Daoust, ancien directeur de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et Vincent Gautronneau



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Jonathan Zaccaï et Sahar Yarmal pour la série « Kaboul » diffusée les lundis 31 mars et 7 avril à 21h10 sur France 2

🔵 Dans la cuisine de C à vous : Elodie Li, cheffe du “Château Brachet” à Grésy-sur-Aix

🔵 Dans la Suite de C à vous : Matt Pokora pour son nouvel album « Adrénaline », il interprétera son titre « Reflet » en live; et Philippe Etchebest

et Glenn Viel pour la 16ème saison de « Top Chef » qui débute demain à 21h10 sur M6

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 25 mars 2025 à 19h sur France 5.