Ça commence aujourd’hui du 28 mars 2025 : sommaire de l’émission spéciale en direct

Thomas, Baptiste et Clément se sont mystérieusement volatilisé et depuis, leurs parents remuent ciel et terre pour comprendre ce qui a pu se passer.

Une émission pour les aider, demain en direct à 13h50. #CCA pic.twitter.com/17QkGYnqT1

— Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) March 27, 2025