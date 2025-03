Les 12 coups de midi du 28 mars : Emilien impressionne, Johannes Vermeer sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 28 mars 2025, 546ème victoire d’Emilien – Emilien a encore fait fort ce vendredi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 546ème victoire et un Coup de Maître à 20.000 euros.











Les 12 coups de midi du 28 mars, Johannes Vermeer sur l’étoile mystérieuse ?

La cagnotte d’Emilien grimpe ainsi à 2.199.887 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours 5 indices : un paysage d’Amsterdam aux Pays-Bas, un chevalet avec un tableau blanc, un oiseau sur une branche, un pot au lait et une palette de peinture. Emilien a proposé aujourd’hui le nom du peintre Johannes Vermeer. Mais c’est raté !

Avec ces indices, on pense toujours à Vincent van Gogh. Il a vécu à Amsterdam, il était peintre (d’où le chevalet et la palette) et il a peint plusieurs tableaux d’oiseaux, notamment des corbeaux dans « Champ de blé aux corbeaux ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dua Lipa, Dave, Vincent Cassel, Georges Clooney, Scarlett Johansson, Johannes Vermeer

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+