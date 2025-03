« Carpe Diem » : une saison 2 pour la série avec Samuel Le Bihan ? Réponse

Publicité





C’est ce soir que TF1 termine la diffusion de la saison 1 de la série « Carpe Diem ». Une série portée par Samuel Le Bihan qui a réalisé de belles audiences chaque lundi soir, frôlant les 5 millions de téléspectateurs.





La série « Carpe Diem » aura-t-elle une saison 2 ? Réponse !







Publicité





À ce jour, TF1 n’a pas encore pris de décision officielle. La chaîne va décider en fonction du bilan d’audience de la saison 1 et à priori, aucune raison que la série s’arrête !

Mais Samuel Le Bihan s’est déjà dit partant pour une éventuelle saison 2 et il a révélé que les scénaristes avaient imaginé la série pour qu’elle dure.



Publicité





« Nous aimerions beaucoup. Nous avons construit la série pour qu’elle dure mais nous devons attendre le verdict du public. » a-t-il confié en conférence de presse.

« Ce que j’aimerais, c’est pousser les curseurs de l’humour encore plus loin. Il y a quelques années j’avais joué à la Comédie Française une pièce de Feydeau, qui s’appelle Occupe toi d’Amélie. Elle durait trois heures et il y avait un rythme infernal. C’était un plaisir de communiquer de l’énergie et de plaisir au public. Donc si nous pouvions monter encore plus les curseurs de l’humour, je serai dans un style que j’ai beaucoup fait au théâtre mais je n’ai pas exploré à la télévision et que j’adore.«