Un Si Grand Soleil du 25 mars : un mort à Montpellier ! (résumé épisode 1605 en avance)

Un si grand soleil du 25 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1605 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 25 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Un tireur s’entraine sur une cible, il tire plusieurs balles… Pendant ce temps là à la ferme, Elodie appelle Elise. Elle est dans un club de tir. Elle dit être partie tôt car elle est sur une piste. Elise propose un tête à tête à la coloc demain soir, Elodie accepte et dit qu’elle va cuisiner.

Sabine s’assure que Pablo est prêt pour son premier jour au lycée et elle lui assure qu’en cas de besoin elle sera là. Pablo la remercie mais il préfère ne pas s’afficher avec une prof. Et il compte y aller seul. Quand Hugo les rejoint, Pablo s’en va. Hugo comprend qu’il le fuit. Dans la chambre de Pablo, Sabine découvre un joint…



Au centre de tir, Elise interroge un responsable au sujet de l’ancien militaire qu’ils soupçonnent. Il pense qu’il est tout à fait du genre à déraper.

Au lycée, Eve présente Pablo aux autres. Il reconnait Noura, mais visiblement pas elle… Charlotte lui demande si elle le connait, Noura assure que non. Charlotte pense qu’il a flashé sur elle. Pablo n’arrête pas de la regarder.

La proviseure vient parler de Pablo à Sabine. Elle la prévient qu’elle a fait part à l’équipe enseignante de son passif. Elle a eu le proviseur de son ancien lycée qui lui a présenté comme une terreur. Sabine lui assure que la situation a changé. Sabine la remercie de lui laisser sa chance. La proviseure lui demande si ça se passe bien à la maison, Sabine lui assure que oui.

Thierry se plaint de Becker et Elise auprès de Suzanne. Il se montre sexiste, elle n’apprécie pas du tout. Elle lui explique que pour devenir cheffe elle a du se battre contre des hommes qui pensaient comme lui. Suzanne trouve ça triste qu’il soit aussi macho et lui demande de sortir de sa cuisine.

Achille souhaite la bienvenue à Pablo. Mais il l’envoie balader, il lui dit qu’il sait que Hugo lui a demandé de le surveiller. Achille lui assure que non. Pablo voit Noura passer et lui demande son prénom… Il va lui parler et lui demande si elle se rappelle de lui. Elle lui dit que non. Pablo lui demande de l’aider à rattraper son retard, elle refuse.

Elodie livre ses légumes à Suzanne. Elles parlent du tireur, tout le monde a peur. Suzanne lui parle de Thierry qui en a après sa compagne. Elle lui parle des remarques sexistes qu’il a fait.

Charlotte parle de Pablo à Achille. Elle trouve qu’il a l’air sympa mais pas Achille. Il finit par lui avouer que c’est le fils d’Hugo et qu’il lui a demandé d’être pote avec lui. Charlotte est surprise. A la sortie du lycée, Sabine demande à Pablo comment s’est passée sa journée. Elle lui parle ensuite du joint, elle ne dira rien à Hugo mais elle lui dit d’arrêter.

Quand Hugo rentre, Pablo envoie un sms à Noa. Il a envie de sortir ce soir. Hugo l’interroge sur sa journée, Pablo répond froidement et lui reproche d’avoir demandé à Achille de le fliquer. Hugo assure que non, il lui a juste demandé de l’aider à s’intégrer. Il lui propose un bowling ou un ciné mais Pablo lui demande de le lâcher.

Au commissariat, c’est toujours très tendu entre Elise et Thierry. Elise, Alex, et Becker font le point avec le procureur. Ils ont peur que le tireur choisissent ses cibles au hasard, il va être difficile à coincer. Le procureur leur met la pression. Elise lui parle de sa piste : Michel Vireau, ancien militaire et spécialiste des tirs longue distance. Ils n’ont pas encore réussi à le localiser. Thierry critique Elise auprès de Manu, qui lui dit de la fermer.

Pendant ce temps là, le tireur s’apprête à recommencer… Il est sur le toit de l’opéra de Montpellier ! Il installe son matériel, en bas un homme est au téléphone. Il explique qu’il va monter à Paris, on va lui remettre la légion d’honneur. Mais le tireur lui tire dessus, il s’effondre dans un bain de sang !