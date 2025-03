Danse avec les Stars du 28 mars : la bataille des juges avec Kamel Ouali ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 28 mars 2025, le prime 7 – Après l’élimination de Franck Leboeuf et Candice Pascal la semaine dernière, place au prime 7 de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, un cinquième couple quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Danse avec les Stars, présentation du prime 7

Ce soir, place à la grande confrontation des juges ! Quatre juges, quatre équipes : chacun dirigera deux couples et créera une chorégraphie unique avec eux. Les scores de chaque couple seront additionnés, et l’équipe totalisant le plus de points remportera la victoire, assurant ainsi sa qualification pour le prochain prime. Alors, qui sortira vainqueur de la Bataille des Juges ?

A leurs côtés pour les départager, un cinquième juge d’exception : Kamel Ouali !



Danse avec les Stars, les équipes des juges avec les célébrités et danseurs encore en compétition

L’équipe de Chris Marques : Jungeli et Inès, et Claude Dartois et Katrina

L’équipe de Jean-Marc Généreux : Mayane et Christophe, et Lénie Vacher et Jordan

L’équipe de Mel Charlot : Adil Rami et Ana, et Julie Zenatti et Adrien

L’équipe de Fauve Hautot : Florent Manaudou et Elsa, et Eve Gilles et Nino

VIDÉO Danse avec les Stars du 28 mars 2025, la bande-annonce