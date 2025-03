Demain Nous Appartient spoiler : Victoire affronte Marine... (vidéo épisode du 7 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Victoire va finalement se décider à affronter Marine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Victoire va accepter de déjeuner avec Fred, Marine et Samuel.











D’abord hésitante, Victoire a finalement consenti à affronter la source de ses tourments : la nouvelle compagne de son premier amour, Fred Lecomte. Avec une heure de retard, la médecin rejoint enfin Samuel, Fred et Marine au Spoon.

Bien décidée à impressionner Marine, Victoire affiche son plus beau sourire et adopte une attitude des plus charmantes. Pourtant, derrière cette façade de femme sûre d’elle, Victoire peine à accepter que l’homme qu’elle aime soit dans les bras d’une autre…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1895 du 7 mars 2025 : Victoire affronte Marine

