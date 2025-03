Demain Nous Appartient spoiler : Victoire bouleversée face à Fred qui lui avoue.. (vidéo épisode du 24 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est un grand moment d’émotion qui attend Victoire dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Fred va lui faire une belle déclaration et une annonce choc !











Alors que Victoire ne répond plus aux messages de Fred, il la croise dans les rues de Sète. Fred insiste pour que Victoire l’écoute : il ne peut pas vivre sans elle, il pense à elle tout le temps ! Victoire interroge Fred concernant Marine et il lui annonce qu’il l’a quittée, il ne pouvait plus vivre dans le déni !

Victoire et Fred s’embrassent passionnément. Le début d’une belle histoire ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1906 du 24 mars 2025 : Fred se lance avec Victoire

