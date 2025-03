« Le village des endormis » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (20 mars)

Publicité





« Le village des endormis » au programme TV du 20 mars 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 3 rediffuse une énième fois le téléfilm « Le village des endormis », porté par Aurélien Wiik et Lola Dewaere.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Le village des endormis » : l’histoire

Alors qu’un criminel, Lucas, s’échappe lors d’un transfert pénitentiaire, un phénomène inexplicable bouleverse la quiétude d’un village : les habitants sombrent les uns après les autres dans un profond sommeil.

Dans cette atmosphère de peur et de confusion, Martin, capitaine de gendarmerie au bord du divorce, se retrouve face à un double défi : retrouver le fugitif et élucider une série de meurtres troublants. Avec l’aide d’Élise, médecin spécialisée dans les troubles du sommeil, il mettra au jour un secret enfoui, où les disparitions et les assoupissements inexpliqués s’entrelacent.



Une enquête aux frontières du réel, révélant des blessures profondes, gravées dans la mémoire de la terre elle-même.

Interprètes et personnages

Avec Aurélien Wiik (Martin), Lola Dewaere (Élise), Flore Bonaventura (Camille), Vincent Winterhalter (Cyril), Stéphane Freiss (Damien), François-David Cardonnel (Fresnal), Niels Hamel Brochen (Léo), Julien Crampon (Lucas), Anne Conti (Isabelle).

VIDÉO « Le village des endormis » : la bande-annonce