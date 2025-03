Envoyé Spécial du 27 mars : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 27 mars 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne







Envoyé Spécial du 27 mars 2025 : les reportages

Un permis pas si rose !

Aujourd’hui, il est possible d’acheter le code de la route sur les réseaux sociaux pour moins de 300 euros. On estime ainsi que près de 40 % des codes délivrés chaque année sont obtenus frauduleusement. Ce document permet ensuite de passer le permis de conduire, qui demeure le premier examen de France avec 1,5 million de candidats chaque année. Cette fraude massive s’est développée à la suite de la privatisation de l’examen théorique en 2016, une décision de l’État qui a ouvert la porte à de nombreuses dérives.



Certains gérants de centres d’examen profitent de cette situation pour s’enrichir en détournant le système. L’émission Envoyé spécial enquête sur cette fraude à grande échelle et donne la parole à un ancien gérant condamné pour avoir vendu des centaines de codes à des candidats n’ayant jamais passé l’examen. Face à ce fléau, la Délégation à la sécurité routière lutte avec des moyens limités. L’année dernière, 83 centres ont été fermés et 7 000 épreuves annulées.

Initialement, la privatisation de l’examen du code devait permettre aux inspecteurs de se consacrer pleinement à l’épreuve pratique. Pourtant, depuis cette réforme, les délais d’attente se sont allongés, atteignant parfois plusieurs mois. Une situation dramatique pour les Français ayant un besoin urgent d’un permis de conduire. Désormais, obtenir ce précieux sésame est devenu plus long, plus coûteux et plus inégalitaire que jamais.

Surpopulation carcérale : ma prison va craquer

Située en pleine campagne alsacienne, la prison d’Oermingen était autrefois un centre pénitentiaire modèle. Aujourd’hui, elle est confrontée à une crise majeure de surpopulation carcérale. Conçu pour accueillir 259 détenus condamnés à des peines moyennes de 8 à 12 ans, l’établissement doit désormais incarcérer des détenus condamnés à de courtes peines, sans bénéficier d’un budget ou d’un personnel supplémentaires.

À la tête de la prison, Marcelle Thil, 61 ans, une ancienne de Médecins Sans Frontières, fait face à de nouveaux défis. Dans un établissement où 70 % des détenus travaillaient autrefois, elle doit maintenant gérer une population plus jeune, plus violente et moins réceptive aux programmes de réinsertion. Envoyé spécial a suivi son quotidien et celui de son équipe, qui doivent sans cesse adapter le fonctionnement de la prison.

Déménagements de détenus, transformation de quartiers ouverts en quartiers fermés, intensification des fouilles… L’arrivée massive de nouveaux prisonniers risque de compromettre des années d’efforts en faveur de la réinsertion. Envoyé spécial propose une immersion au cœur d’une prison en pleine mutation.

Les catcheuses boliviennes

Devant un public enflammé, les catcheuses boliviennes en robe traditionnelle enchaînent combats spectaculaires, saltos arrière et mises en scène dramatiques. Plus qu’un simple divertissement, leur lutte est un symbole puissant. En Bolivie, un pays qui émerge progressivement de l’hyperconservatisme, ces cholitas luchadoras incarnent l’émancipation des femmes indigènes, longtemps méprisées et victimes de discrimination.

À travers des images saisissantes et des portraits inspirants, Envoyé spécial met en lumière ces combattantes hors du commun, à la fois athlètes et comédiennes, qui bousculent les codes et participent à la transformation de leur société.