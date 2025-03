Envoyé Spécial du 6 mars : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 6 mars 2025 : les reportages

Turkish Hairlines

De plus en plus d’hommes franchissent le pas de la greffe capillaire pour retrouver une chevelure dense ou une barbe plus fournie. En effet, 7 hommes sur 10 souffrent de calvitie. En France, une telle intervention coûte environ 8 000 euros, tandis qu’en Turquie, voyage et hébergement inclus, elle revient à seulement 3 500 euros. « Envoyé spécial » a enquêté sur ce tourisme médical en plein essor, qui génèrerait plus de 2 milliards d’euros par an pour la Turquie.

Mais face aux 2 000 cliniques d’Istanbul proposant ces greffes, comment s’y retrouver ? Le magazine a rencontré Koray Erdogan, médecin de renommée mondiale qui a bâti un véritable empire dans ce domaine. Peut-on réellement faire confiance aux offres attractives de certaines cliniques turques ? Le recrutement de patients ne se fait plus seulement en ligne : même votre coiffeur peut être mandaté pour vous orienter vers un institut capillaire en Turquie.

Coke en dock

Au Havre, les organisations criminelles s’appuient sur des complices, souvent des dockers, pour exfiltrer la drogue du port. Comment certains d’entre eux sont-ils devenus des rouages essentiels d’un trafic international tentaculaire ?

« Envoyé spécial » a plongé au cœur de cet univers opaque et recueilli un témoignage rare : celui de la famille d’Allan Affagard, docker assassiné en 2020. Avec 14 tonnes de cocaïne saisies en 2024, le port du Havre, premier port à conteneurs de France, est aujourd’hui la principale porte d’entrée de cette drogue dans le pays.



Main basse sur le Groenland ?

Terre de glace inhospitalière et difficile d’accès, le Groenland attise pourtant bien des convoitises. Toujours rattaché au royaume du Danemark, ce territoire stratégique est dans le viseur des États-Unis, où Donald Trump ambitionne de s’approprier ses précieuses réserves en terres rares.

Mais qu’en pensent les 55 000 habitants du Groenland, majoritairement Inuits, qui aspirent depuis longtemps à s’émanciper de la tutelle danoise ?