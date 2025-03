Publicité





Grands Reportages du 23 mars 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 23 mars 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Conciliateurs de justice : les artisans du compromis – Episode 2 » (inédit)

Ils sont 2 700 en France et œuvrent bénévolement pour la justice depuis 1978. Chaque année, ils prennent en charge plus de 160 000 affaires, allant des conflits de voisinage aux dettes entre particuliers, en passant par les litiges locatifs et les malfaçons artisanales. Grâce à leur intervention, plus de 80 000 différends trouvent une issue amiable, contribuant ainsi à désengorger les tribunaux et à préserver la paix sociale.

Pendant un an, nos équipes ont suivi sept conciliateurs et conciliatrices engagés, qui consacrent temps et énergie à résoudre les problèmes du quotidien. Découvrez leur travail dans une série inédite en trois épisodes, dédiée à ce rôle essentiel mais souvent méconnu.



Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Mes premiers pas en France » (rediffusion)

Terre de gastronomie, d’art de vivre et de liberté, la France fait rêver de nombreux étrangers désireux de s’y installer. Mais s’y établir durablement est un tout autre défi. Entre démarches administratives complexes, barrière de la langue et petites surprises du quotidien – comme la taille des toilettes –, l’adaptation peut s’avérer difficile.

Pendant près d’un an, nous avons suivi trois familles venues du Mexique, du Japon et des États-Unis, prêtes à tout pour reconstruire leur vie en France. Un voyage intime au cœur de leur intégration, entre espoirs, obstacles et découvertes.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.