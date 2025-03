« Hudson & Rex » du 30 mars : les épisodes ce soir sur France 3 (saison 6)

Publicité





« Hudson & Rex » du dimanche 30 mars 2025 – France 3 débute la diffusion de la saison 6 votre série « Hudson & Rex » ce dimanche soir, avec au programme encore une fois pas moins de quatre épisodes inédits à la suite.





A découvrir sur France 3 dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV.







« Hudson & Rex » du dimanche 30 mars 2025

Épisode 9 : Tel père, tel fils

Une nuit, deux policiers interviennent pour une altercation dans un bar impliquant des civils et des officiers de marine. L’incident est rapidement maîtrisé, mais peu après, l’agent Jennifer Wente est retrouvée sans vie dans une ruelle voisine.

Épisode 10 : Mort sur le green

Le corps sans vie d’une jeune femme est découvert sur un terrain de golf. Charlie et son équipe explorent plusieurs pistes et s’intéressent à divers suspects : un jeune trafiquant, une femme d’affaires, l’amant de la victime et le directeur du golf…



Épisode 11 : Qui s’y frotte s’hippique

Willow Farm est en état de choc : une poulinière a été enlevée et le palefrenier est retrouvé mort dans un fossé. Alors qu’il tentait d’arrêter les ravisseurs, Charlie est grièvement blessé. À son réveil, il réalise que Rex a disparu. Désorienté par des pertes de mémoire, il peine à reconstituer les événements. Mais avec l’aide de ses collègues, il est déterminé à retrouver son coéquipier.

Épisode 12 : Enquête incisive

Six ans après avoir purgé sa peine, un dentiste condamné pour le meurtre de son assistante risque l’expulsion vers le Honduras, où sa vie serait menacée. Des incohérences dans l’affaire poussent Charlie à rouvrir le dossier, initialement traité par le lieutenant Porter.

Avec John Reardon (Lieutenant Charlie Hudson), Mayko Nguyen (Sarah Truong), Kevin Hanchard (Commandant Joseph Donovan), Justin Kelly (Jesse Mills), Diesel vom Burgimwald (Rex)

« Hudson & Rex » mènent l’enquête ce soir dès 21h10 sur France 3.