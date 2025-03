« Hors normes » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (30 mars 2025)

Publicité





« Hors normes » au programme télé du dimanche 30 mars 2025 – France 2 rediffuse le film « Hors normes » ce dimanche soir à la télé. Un film réalisé par le duo Eric Toledano et Olivier Nakache (Intouchables) avec Vincent Cassel dans le rôle principal.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct).







« Hors normes » – le synopsis et les interprètes

Bruno et Malik consacrent depuis 20 ans leur engagement à leurs associations respectives, œuvrant pour le soutien des enfants et adolescents autistes. Ils accompagnent également des jeunes issus de quartiers sensibles afin de les encadrer, malgré leur réputation de cas difficiles. Cependant, l’association de Bruno est sous le regard attentif de l’Inspection générale des affaires sociales, qui lui reproche d’employer du personnel non diplômé et de prendre en charge un nombre trop élevé de jeunes. Ensemble, ils tenteront d’aider Bruno, un jeune passionné par les machines à laver, à trouver un emploi, tout en veillant sur Valentin, un adolescent souffrant de troubles sévères et placé dans une situation périlleuse.



Avec : Vincent Cassel (Bruno), Reda Kated (Malik), Hélène Vincent (Hélène), Mialoundama Bryan (Dylan)

« Hors normes » – la bande-annonce