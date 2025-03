Ici tout commence du 27 mars : Emmanuel fait une annonce choc (résumé + vidéo épisode 1141 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 27 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1141 – C’est une annonce choc qu’Emmanuel Teyssier va faire aux élèves ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que la promo de première année attend sa sanction, Teyssier leur annonce que leur dette a été entièrement remboursée !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 27 mars 2025 – résumé de l’épisode 1141

Dans le parc de l’institut, les élèves de première année s’inquiète de la sanction que leur infligera Teyssier. Mais celui-ci les rejoint et leur annonce que leur dette a été intégralement remboursée par les recettes de leur clic & collect ! Ils peinent à y croire mais sont soulagés. Emmanuel leur réserve quand même une sanction : 30 minutes en moins sur chaque épreuve des examens ! Plus tard, Thelma leur avoue avoir payé la dette pour tout le monde… Olivia a tout compris et la confronte, mais Thelma la supplie de ne rien dire.

A la coloc, Vic avoue à Enzo qu’elle ne se sent pas bien. Carla la choisit finalement pour réviser avec elle ! En cuisine, Marc s’en prend violemment à Cléo.



Ici tout commence du 26 mars 2025 – extrait vidéo

