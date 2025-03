Plus Belle La Vie du 27 mars 2025 : Idriss piège Samuel et fait une découverte (résumé + extrait vidéo épisode 298 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 27 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 298 de PBLV – Idriss doute de Samuel et va le piéger cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et il va faire une découverte troublante…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 mars 2025 – résumé de l’épisode 297

Samuel rend visite à Vadim en prison, mais ce dernier se montre méfiant et lui conseille de passer par son avocat. Samuel insiste, persuadé de son innocence, et lui demande de l’aider à trouver qui a vraiment tué Alix. Troublé, Vadim exige de connaître les véritables raisons de sa venue. En échange de ses réponses, il réclame un parloir avec Nisma.

À la résidence, Apolline informe Nisma que Vadim a été mis en examen pour le meurtre d’Alix. Elle la félicite d’avoir parlé à la police, mais Nisma proteste : elle n’a rien dit ! Convaincue que Vadim est innocent, elle pense que tout cela n’est qu’une erreur. Apolline, de son côté, le trouve suspect, d’autant qu’il lui avait demandé de mentir aux enquêteurs…



Pendant ce temps, Barbara confie à Jennifer qu’elle reçoit Louis chez elle. Elle a fait garder Yaël, rangé l’appartement et se sent prête, bien que terrifiée. Jennifer l’encourage à lâcher prise et à profiter du moment. Plus tard, Louis arrive chez Barbara et note l’absence de Yaël. Il a même apporté un cadeau pour lui. Voyant Barbara stressée, il tente de la rassurer. Finalement, ils s’embrassent et s’endorment ensemble sur le canapé. Leur réveil est brutal : la sonnerie du bracelet électronique de Louis retentit, signalant qu’il doit rentrer. Il s’excuse, mais Barbara lui confie qu’elle a apprécié ce moment.

Au cabinet médical, Jean-Paul, Babeth et Léa attendent avec anxiété les résultats du Dr Carteron. Celui-ci arrive, s’excuse pour son retard, puis leur annonce une bonne nouvelle : la chimiothérapie fonctionne, la tumeur de Léa est en train de se résorber. Il faudra encore patienter avant l’opération, mais elle vient de remporter une grande bataille. Plus tard à la maison, pendant que Léa dort, Jean-Paul veille sur elle. Ils échangent un « je t’aime » et s’embrassent tendrement. Mais un détail glace Jean-Paul : en caressant Léa, il découvre une poignée de ses cheveux dans sa main…

De son côté, Jennifer prend un verre avec Véronique, la mère de Samuel. Curieuse, elle l’interroge sur ce qu’elle a dit l’autre jour à propos de son fils et de son penchant pour les femmes en détresse. Véronique refuse d’entrer dans les détails mais laisse entendre que sa dernière conquête était justement une âme à sauver. Elle estime cependant que Jennifer a une influence positive sur lui.

Au commissariat, Idriss confronte Samuel et lui reproche d’avoir rendu visite à Vadim sans le prévenir. Soupçonneux, il l’avertit : il espère qu’il ne lui cache rien. Agacé, Samuel quitte la pièce. Morgane, témoin de la scène, fait remarquer à Idriss qu’il lui parle mal. Plus tard, Idriss interroge Morgane sur Samuel. Son comportement lui paraît étrange, et il est persuadé qu’il cache quelque chose. Il demande à Morgane de l’aider à creuser, mais elle refuse d’abord. Devant son insistance et son mauvais pressentiment, elle finit par accepter.

Plus tard, Morgane surveille les alentours pendant qu’Idriss pirate l’ordinateur de Samuel. Ce qu’il découvre le bouleverse : un dossier sur un autre meurtre, commis dans des circonstances similaires à celui d’Alix. Pour lui, cela ne fait aucun doute : Samuel leur ment depuis le début.

VIDÉO Plus belle la vie du 27 mars 2025 – extrait vidéo

