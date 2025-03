« Kaboul » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (31 mars 2025)

Publicité





« Kaboul » au programme TV du lundi 31 mars 2025 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Kaboul », qui dépeint le chaos qui règne à l’arrivée des talibans dans Kaboul le 15 août 2021, et le destin d’une famille afghane qui va devoir survivre au cœur de l’un des événements les plus marquants du 21e siècle.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Porté par un casting international et tourné en Grèce, ce thriller en six épisodes, qui raconte quinze jours d’anéantissement, de décisions impossibles et d’espoirs brisés, sera en lice au Festival Séries Mania 2025 en compétition internationale.

« Kaboul – lee synopsis

Kaboul, 15 août 2021. Alors que les troupes américaines se retirent, les talibans prennent le contrôle de la capitale afghane. La famille Nazany, comme tant d’autres civils, n’a d’autre choix que de fuir, redoutant de violentes représailles. Dans un climat de chaos et de désespoir, sous la menace constante d’un attentat de l’État islamique, policiers français, diplomates italiens, militaires allemands et services secrets américains tentent de s’organiser pour faire face à l’afflux massif de réfugiés. Parviendront-ils à s’en sortir ? Le compte à rebours a commencé.



Vos épisodes du 31 mars 2025

Episode 1 : Le 15 août 2021, Kaboul tombe aux mains des talibans. Une famille afghane est confrontée à un dilemme : fuir ou rester. Pendant ce temps, l’ambassade de France demeure ouverte, Giovanni, un diplomate italien, doit gérer la fuite précipitée de son ambassadeur, et Véra, agent des services secrets allemands, cherche à retourner en Afghanistan pour tenter de sauver un général afghan qu’elle a autrefois connu.

Episode 2 : Les talibans s’installent dans la ville. Tandis que Gilles, le chef de la sécurité de l’ambassade de France, tente d’organiser l’évacuation des réfugiés, parmi lesquels Zahara, procureure recherchée, Giovanni fait face aux problèmes d’hygiène à l’aéroport, et Véra part à la recherche du général Hassan sans le soutien de sa hiérarchie. Au même moment, Fazal, soldat de l’armée afghane en déroute, se réfugie auprès de Martin, un agent américain qu’il a connu, et Amina doit affronter la prise de pouvoir des talibans dans l’hôpital et hésite à fuir.

Episode 3 : Gilles finit par accepter de négocier avec les talibans afin d’organiser l’évacuation des réfugiés par bus. Pendant que Giovanni s’efforce de faire décoller un premier vol avec des Afghans en fuite, Véra, guidée par un soldat fidèle au général Hassan, atteint un camp taliban où ce dernier serait retenu prisonnier. Au même moment, Amina s’échappe de l’hôpital avec la petite Nooria, tandis que son frère Fazal, sous les ordres des Américains, infiltre une cellule de l’État islamique en train de préparer un attentat.

Le casting

Avec Jonathan Zaccaï (Gilles), Vassilis Koukalani (Baqir), Darina Al Joundi (Zahara), Shervin Alenabi (Fazal), Hannah Abdoh (Amina), Gianmarco Saurino (Giovanni), Jeanne Goursaud (Vera), Eric Dane (Martin), Thibaut Evrard (Erwan), Ludwig Blochberger (Hans), Olivier Rabourdin (Benoît), Valentina Cervi (Francesca)…