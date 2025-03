Les apprentis aventuriers du 5 mars : qui les rouges vont-ils protéger ? Qui va aller à l’Affrontement ? (résumé, spoiler + replay épisode 28)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 28 du mercredi 5 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 28 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que les trois équipes de finalistes vont s’affronter sur l’expédition.











Laurent accueille les oranges, les rouges et les bleus. A la clé : sa protection et le pouvoir de la partager avec l’équipe finaliste de son choix lors de l’Affrontement ! Jean-Pascal et Delphine veulent absolument gagner, ils s’inquiètent des choix éventuels des bleus ou des rouges.

Laurent explique les règles, il s’agit d’une épreuve avec une boussole. Ils doivent trouver des pièces de bois et les ramener sans les faire tomber. Les bleus démarrent bien, ils sont les premiers à avoir toutes leurs pièces.

Pendant ce temps là dans la jungle, Joy décide finalement de faire des efforts pour ne pas se mettre les autres à dos. Elle montre qu’elle a envie de participer.



Sur l’expédition, Enzo et Colette paniquent car il leur manque deux pièces. Mais Enzo finit par les trouver ! Ils se mettent à construire la tour qu’il faut ramener sans rien faire tomber. Pendant ce temps là, Rémy et Maéva perdent leur avance en faisant tomber les pièces. Jean-Pascal et Delphine essaient eux aussi d’avancer. Les 3 équipes sont quasiment à égalité alors qu’Enzo semble trouver la bonne technique. Les oranges prennent du retard et JP s’énerve.

Et alors que Rémy et Maéva se disputent encore, Enzo et Colette remportent la victoire ! Ils ont donc la protection de Laurent et vont pouvoir choisir qui protéger pour l’Affrontement.

Dans la jungle, avant même l’Affrontement, les stratégies continuent en vue de la prochaine cérémonie. Et les aventuriers aperçoivent un serpent ! Ça les stresse… Et sur la plage des finalistes, les rouges hésitent quant à l’équipe qu’ils vont protéger. Pour l’instant, ils penchent pour les bleus. Et ils décident de dire la vérité aux bleus concernant la trahison de Jean-Pascal et Delphine. Rémy n’est pas surpris mais Maéva est déçue et tombe de haut.

SPOILER qui va aller à l’Affrontement ?

Dans l’épisode de demain, Enzo et Colette n’ont pas confiance en Jean-Pascal et Delphine. Ils décident de nouer une alliance avec Rémy et Maéva, ils veulent les protéger pour l’Affrontement ! Mais les oranges les font douter, d’autant que Jean-Pascal est hyper actif sur le camps… Ils sont tiraillés ! Maéva décide de jouer cartes sur table et elle leur assure qu’elle est droite.

Les apprentis aventuriers, le replay du 5 mars

Si vous avez manqué l’épisode 28 ce mercredi 5 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 6 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 29.