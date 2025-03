« L’île de la tentation » du 18 mars 2025 : un couple se sépare, un autre repart ensemble (extrait vidéo épisode 9)

Publicité





« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 18 mars 2025 – Ce mardi soir, W9 diffuse l’épisode 9 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Il s’agit de l’avant-dernier épisode de la saison, vous allez découvrir les retrouvailles de deux des quatre couples !





A découvrir dès 21h10 sur W9 et 6play.







Ce qui vous attend dans l’épisode 9 ce 18 mars 2025

Place à la fin des ultimes dates ! Marine cède finalement à la tentation avec Logan avant de retrouver Hugo pour les explications. Evidemment, comme ils ont tous les deux cédé à la tentation au cours de l’aventure, les retrouvailles entre Marine et Hugo sont très tendues. Et ils vont choisir de quitter l’île séparément !

Vous allez aussi assister aux retrouvailles entre Chloé et Enah. Juste avant, Chloé a vu des images d’Enah, tout proche de céder à la tentation avec Karine. C’est particulièrement déçue et remontée qu’elle retrouve Enah. Mais contre toute attente, elle lui pardonne et ils repartent ensemble !



Extrait vidéo

Après 12 jours de séparation, les premières retrouvailles promettent d'être explosives… ou glaciales ! 🧨🥶

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples, en proie au doute, se lancent dans l’aventure de « L’Île de la tentation » pour mettre à l’épreuve la solidité de leur relation. Julie et Arnaud, Chloé et Enah, Marine et Hugo, Cory et Julian ainsi que Sandra et Jimmy vont explorer la nature de leurs sentiments à travers une expérience intense.

Pendant 12 jours, ils vivront séparés sur deux plages idylliques : les hommes partageront leur quotidien avec 10 femmes célibataires en quête d’amour, tandis que leurs partenaires feront de même avec 10 hommes célibataires.

Au terme de cette aventure, ils devront faire un choix décisif : repartir ensemble ou suivre des chemins différents.