« L’île de la tentation », Marine et Hugo : « on a réussi à faire table rase du passé »

Publicité





Marine et Hugo se sont trompés sur « L’île de la tentation » mais contre toute attente, c’est bien ensemble qu’ils vont repartir. Alors qu’Hugo venait encore de passer la nuit avec Katell, Marine a accepté de repartir avec Hugo et aujourd’hui, ils sont toujours ensemble.





« A l’heure actuellement on est bien accompagnés, bien entourés. On a réussi à faire table rase du passé et se dire qu’on allait avancer vers un nouveau départ. » a confié Marine lors du bilan face à Delphine Wespiser.







Publicité





Et d’ajouter que le soutien de leurs proches a été capital : « Nos proches ont été très présents, nos familles ont compris (…) On a beaucoup communiqué » a expliqué Marine.

« Je pensais à avoir toutes les peines du monde à regarder sa famille, regarder ses parents dans les yeux. Au final ça n’a pas été le cas puisqu’ils ont été là pour m’aider et m’écouter. Finalement ils ont tout compris » a confié Hugo.



Publicité





« On a choisi de repartir ensemble tous les deux. (…) J’étais blessé, je me sentais désaimé pendant l’aventure, j’ai entendu des mots durs. Mais au final, quand j’ai vu à quel point à souffrait et qu’elle tenait à moi, ça a tout remis en question dans ma tête. Je me suis dit ‘c’est elle que je veux’ »

Quand Delphine a interrogé Marine au sujet des mots durs qu’elle a pu tenir sur Hugo : « Je regrette totalement. (…) On a beaucoup appris sur nous, ensemble mais aussi séparément. (…) J’ai beaucoup parlé avec la haine, la colère, je n’ai pas su gérer mes émotions« .

Quant à Hugo, il avoue avoir appelé Katell pour s’expliquer : « J’ai appelé Katell pour expliquer mon choix. Et au final c’est Marine, ça a toujours été Marine. (…) Aujourd’hui, plus aucun contact. (…) Je regrette d’avoir dit que j’avais des sentiments »

« J’ai l’impression qu’on est des âmes soeurs » a conclu Marine.

Des confessions à découvrir mardi prochain sur W9 dans l’ultime épisode de « L’île de la tentation ».