« L’île de la tentation » spoiler : rupture, demande en mariage et gros rebondissements, ce qui vous attend la semaine prochaine

Alors que W9 diffusait ce soir l’épisode 9 de « L’île de la tentation », vous êtes déjà impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans l’ultime épisode ? On vous en dit plus !





Dans l’épisode 10, énorme rebondissement d’entrée : Delphine décide de reposer la question à Hugo et Marine, qui contre toute attente et malgré les tromperies, décident finalement de repartir ensemble !







On retrouve ensuite Cory et Julian, pour qui les retrouvailles sont plus tendues que jamais. Cory justifie d’avoir craqué avec Nasser en reprochant à Julian d’avoir embrassé Angelica dès le premier jour. Il assure que c’est totalement faux. Sans surprise, Cory et Julian repartent séparément de l’Ile de la Tentation.

On termine avec Sandra et Jimmy. Des retrouvailles qui nous offrent un moment totalement lunaire ! Alors que Jimmy a vu des images de Sandra entrain de le tromper, il décide de la demander en mariage ! Sandra refuse sa demande avant de lui assurer les yeux dans les yeux qu’elle ne l’a pas trompé. Et Jimmy semble finir par la croire, ils décident malgré tout ça de repartir ensemble !



Vous l’aurez compris, Cory et Julian sont donc les seuls à être repartis séparément de l’aventure.

Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 25 mars pour suivre l’épisode 9 de « L’île de la tentation » !