Miss Monde 2025 : qui est Agathe Cauet, qui représentera la France ?

Agathe Cauet, première dauphine de Miss France 2023, a été choisie pour représenter la France au prestigieux concours de Miss Monde 2025, qui se tiendra le 31 mai à Hyderabad, en Inde.











En 2022, elle a été couronnée Miss Nord-Pas-de-Calais, ce qui lui a permis de participer à l’élection de Miss France 2023, où elle a brillamment obtenu le titre de première dauphine.

Originaire de Cambrai, dans le Nord de la France, Agathe Cauet, 26 ans, est infirmière diplômée depuis 2021. Elle exerce au service de neurologie de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille.

Le parcours d’Agathe est marqué par une résilience exemplaire. À l’âge de 17 ans, elle a surmonté une tumeur ovarienne de 9 kilogrammes, une épreuve qui l’a rendue plus forte et déterminée. Cette expérience personnelle l’a motivée à s’engager dans des causes liées à la santé et au bien-être.



En tant que représentante de la France à Miss Monde 2025, Agathe Cauet incarnera l’élégance, l’intelligence et l’engagement. Son parcours exceptionnel et son dévouement à sa profession d’infirmière font d’elle une ambassadrice idéale pour porter haut les couleurs de la France lors de ce concours international.

Le concours de Miss Monde est l’un des événements les plus prestigieux au monde, célébrant la beauté, le talent et l’engagement social des participantes. La participation d’Agathe Cauet à cette compétition est une fierté pour la France, et nombreux sont ceux qui espèrent la voir décrocher la couronne tant convoitée.