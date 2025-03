TPMP : Isabelle Morini-Bosc en deuil, elle annonce la mort de son mari

Publicité





Isabelle Morini-Bosc, journaliste et chroniqueuse emblématique de l’émission « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP), traverse une période de deuil suite au décès de son mari, Alain Morini, survenu le vendredi 7 mars 2025. Le couple partageait une vie commune depuis 1978, année de leur mariage.





C’est sur les réseaux sociaux qu’Isabelle Morini-Bosc a annoncé la triste nouvelle, en publiant une photo de son époux accompagnée d’un message touchant : « Il devait être le copain d’une nuit, il a été l’homme de ma vie. Mon homme. Alain est parti vendredi, il aimait Dieu, les nôtres, la vie, ses amis, les miens aussi, je vais désormais les aimer pour nous deux. »







Elle a également exprimé sa gratitude envers l’équipe de TPMP et Cyril Hanouna : « Et merci à TPMP de nous avoir offert notre ‘famille en or’ où, avec Cyril, nous avions tant ri. »

Alain Morini, ingénieur chimiste spécialisé dans le traitement des eaux, luttait depuis plusieurs années contre une maladie grave. En 2023, Isabelle avait confié que son mari était hospitalisé et faisait preuve de courage face à la maladie. Elle déclarait alors : « Il est hospitalisé, mais il le vit courageusement et j’essaie de le vivre le plus courageusement possible avec lui. »



Le couple, uni pendant près de 47 ans, avait su préserver une complicité et un amour indéfectibles malgré les épreuves. Isabelle Morini-Bosc avait souvent évoqué leur relation avec tendresse, soulignant l’importance de l’humour et du soutien mutuel dans leur vie commune.

L’équipe de TPMP et de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur soutien à Isabelle Morini-Bosc dans cette épreuve, saluant sa force et son dévouement tant professionnel que personnel.