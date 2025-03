Rugby Top 14 : suivre le match Castres / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Castres / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite de la 20ème journée de la saison de Top 14 ce samedi soir, le Castres Olympique affronte le RC Toulon.





Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





​Ce soir, le Castres Olympique accueille le RC Toulon au Stade Pierre-Fabre pour le compte de la 20ᵉ journée du Top 14. Cette rencontre oppose deux prétendants aux phases finales : Castres, actuellement 6ᵉ avec 44 points, et Toulon, 3ᵉ avec 62 points. ​

Historiquement, les confrontations entre ces deux formations sont très disputées. Lors du match aller au stade Mayol, le 14 septembre 2024, Toulon s’était imposé de justesse 30 à 28. La saison précédente, le 18 février 2024, Castres avait pris le dessus 25 à 17 au stade Pierre-Fabre. ​



Publicité





L’arbitrage de la rencontre sera assuré par Evan Urruzmendi, assisté de Ludovic Cayre et Sylvain Jaymes, avec Philippe Bonhoure en tant qu’arbitre vidéo. ​Ce match s’annonce crucial pour les deux équipes dans la course aux phases finales du championnat.​

Castres / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ du Castres Olympique : 15. Palis ; 14. Ambadiang, 13. Botitu, 12. Goodhue, 11. Baget ; 10. Le Brun, 9. Arata ; 7. Delaporte, 8. Papali’i, 6. Babillot (cap.) ; 5. Vanverberghe, 4. Ducat ; 3. Chilachava, 2. Barlot, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Nakarawa, 19. Cope, 20. Fernandez, 21. Cocagi, 22. Chabouni, 23. Collier.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Domon ; 14. Wainiqolo, 13. Tuicuvu, 12. Cowie, 11. Villière ; 10. Biggar, 9. White (cap.); 7. Coulon, 8. S. Tolofua, 6. Le Corvec ; 5. S. Rebbadj (cap.), 4. C. Mézou ; 3. Gigashvili, 2. Lucchesi, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Ivaldi, 17. Priso, 18. Alainu’uese, 19. Ludlam, 20. Nonu, 21. Danglot, 22. Jaminet, 23. Sinckler.

Castres / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Castres / Toulon, 20ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.