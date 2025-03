Un Si Grand Soleil Spoilers : le maître chanteur arrêté, Manu fait une rencontre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 31 mars au 4 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 31 mars au 4 avril 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que la police décide d’utiliser Elisabeth pour arrêter le tueur. Mais en réalité, Elisabeth est victime d’un maître chanteur qui n’est pas le tueur fou que tout le monde recherche ! Il s’agit de Blamont, qui a juste décidé de profiter de la situation afin de récupérer de l’argent !

Blamont est finalement arrêté par la police. Il explique avoir vu le tueur et récupéré un douille qui est tombé de son sac… Il donne les informations dont il dispose à la police…



De son côté, Manu fait une rencontre à la salle de sport. Il s’agit de Rebecca, la vétérinaire qui bosse avec Charles. Et Manu est sous le charme…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 31 mars au 4 avril 2025

Lundi 31 mars 2025 (épisode 1609) : Alors que le mystérieux tireur dévoile une nouvelle partie de son plan, Pablo révèle ses talents cachés.

Mardi 1er avril 2025 (épisode 1610) : Tandis qu’Elisabeth se retrouve avec une lourde responsabilité sur les épaules, Stéphanie prend conscience des troubles de sa fille.

Mercredi 2 avril 2025 (épisode 1611) : Alors que la situation reste tendue chez elle, Sabine découvre un tout autre Pablo au lycée. Côté enquête, l’équipe de Becker met tout en place pour arrêter le tireur : va-t-il leur échapper cette fois ?

Jeudi 3 avril 2025 (épisode 1612) : La trahison de Becker envers Alain risque de mettre fin à leur amitié. Quant à Manu, il fait une rencontre qui ne le laisse pas indifférent.

Vendredi 4 avril 2025 (épisode 1613) : Alors qu’Elise s’épuise sur l’enquête, Eve se demande pourquoi Manu va si souvent à la salle de sport.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 31 mars au 4 avril 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.