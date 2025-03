Rugby Tournoi des Six Nations : suivre France / Ecosse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre France / Ecosse, live et streaming. Suite et fin du tournoi des Six Nations ce samedi soir. Après la victoire de l’Irlande face à l’Italie, le XV de France affronte l’Ecosse au Stade de France.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 20h50 ce samedi 15 mars 2025. Coup d’envoi à 21h.







Ce soir, au Stade de France, l’équipe de France de rugby affronte l’Écosse pour le dernier match du Tournoi des Six Nations 2025. Les Bleus, en tête du classement avec 16 points, visent à décrocher leur premier titre depuis 2022.

Malgré l’absence du capitaine Antoine Dupont, blessé le week-end dernier, le XV de France compte sur le retour de Gaël Fickou au centre et sur Maxime Lucu à la mêlée. De leur côté, les Écossais, menés par les co-capitaines Finn Russell et Rory Darge, ont intégré Gregor Brown en deuxième ligne et Matt Fagerson en troisième ligne centre pour pallier les blessures de Jonny Gray et Jack Dempsey.



Le coup d’envoi est prévu à 21h00, et la rencontre sera diffusée en direct sur France 2.

Les compositions des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Allan ; 14. Capuozzo, 13. Brex (cap.), 12. Menoncello, 11. Ioane ; 10. P. Garbisi, 9. Page-Relo ; 7. Zuliani, 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. Lamb ; 3. Ferrari, 2. Lucchesi, 1. Fischetti.

Remplaçants : 16. Nicotera, 17. Spagnolo, 18. Zilocchi, 19. N. Cannone, 20. Lamaro, 21. Vintcent, 22. Varney, 23. Marin.

Le XV de départ de l’Ecosse : 15. Hugo Keenan, 14. Mack Hansen, 13. Garry Ringrose, 12. Robbie Henshaw, 11. James Lowe ; 10. Jack Crowley, 9. Jamison Gibson-Park ; 8. Caelan Doris (cap). 7. Josh Van der Flier. 6. Jack Conan ; 5. Tadhg Beirne, 4. James Ryan ; 3. Finlay Bealham. 2. Dan Sheenan, 1. Andrew Porter.

Remplaçants : 16. Gus McCarthy, 17. Jack Boyle, 18. Tadhg Furlong, 19. Joe Mccarthy, 20. Peter O’Manony, 21. Conor Murray, 22. Sam Prendergast, 23. Bundee Aki.

France / Ecosse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 20h50. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

France / Ecosse, un match de rugby évènement à suivre ce soir sur France 2.