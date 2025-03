Un Si Grand Soleil du 18 mars : Sabine surprend Hugo, elle lui annonce que... (résumé épisode 1600 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 mars 2025, spoiler résumé de l'épisode 1600 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 18 mars 2025.





Au moment de quitter le commissariat, Becker est face à Bernier, qui n’hésite pas à le vanner. Il se moque ouvertement de lui mais Becker défend ses hommes et leur travail.

Florent arrive au cabinet, Noa l’attend pour lui demander où est Pablo. Florent reçoit un appel de Hugo, qui lui annonce qu’il a décidé de ne pas héberger Pablo. Il ne connait rien de lui et il pense qu’il sera mieux avec des professionnels, et il ne peut pas imposer ça à Sabine. Florent respecte sa décision, il ne le juge pas mais pense que que la vie de Pablo est juste un gâchis.



Alex vient parler à Elise et remarque qu’elle a dormi là. Il lui offre son café et lui demande ce qu’elle fait. Elle épluche les fadettes de Bernier, elle n’a pas aimé son comportement arrogant et elle est convaincue qu’il cache quelque chose. Pendant qu’elle creuse, Alex s’occupe des autres pistes.

Florent explique à Noa qu’il ne peut pas lui donner l’adresse du centre fermé où est Pablo. Noa veut juste lui parler pour savoir s’il va bien mais Florent ne peut rien faire. Noa s’emporte et dit qu’ils vont encore faire sans l’aide de personne. Florent lui conseille de rentrer chez lui et d’attendre son procès.

Alex interroge le père d’Elodie. William assure qu’il n’a rien fait, il était à la chambre d’agriculture au moment du tir. Il n’a aucune info à lui donner. Pendant ce temps là, Elise écoute les conversations de Bernier. Elle tombe sur une conversation où il menace clairement Bienvenue !

Pablo appelle Noa, il a réussi à se faire prêter un téléphone. Il est désolé de ne pas lui avoir dit qu’ils cambriolaient chez son père. Noa ne lui en veut pas, il veut le sortir de là. Il veut venir le chercher mais Pablo lui assure que c’est impossible, c’est comme une prison.

Yann vient rendre une visite au receleur. Il lui demande d’identifier Noa et Pablo, il dit qu’il les reconnait mais il ne savait pas que ça venait d’un cambriolage. Yann veut savoir où est la marchandise, il dit que tout s’est vendu. Mais il reste le saxophone d’Hugo !

Elise reçoit un appel d’Elodie, qui lui reproche le peu de nouvelles qu’elle donne. Elise est débordée de boulot, Elodie lui parle de l’interrogatoire de son père avec Alex. Elise dit qu’ils font leur boulot et elle décommande Elodie pour le ciné de ce soir. Elle promet de se rattraper.

Sabine parle à Eve d’accueillir Pablo. Elle a parlé à Florent, qui lui a raconté son expérience avec Kira. Sabine se sent prête et ça lui fend le coeur que tout le monde abandonne Pablo. Elle va en parler à Hugo. De son côté, Yann rend son saxo à Hugo. Il lui parle de sa décision de ne pas prendre Pablo avec eux. Mais il s’en veut, son fils le touche… Il s’était seul il l’aurait pris avec lui mais il ne peut pas imposer ça à Sabine.

Sabine retrouve Hugo et lui explique qu’elle a réfléchi, elle pense qu’ils devraient prendre Pablo avec eux ! Il est surpris, il ne s’y attendait pas. Elle a conscience que ça va être difficile mais il faut que Pablo sache que des adultes peuvent l’aider. Hugo est touché, il dit à Sabine qu’il a de la chance de l’avoir. Il la remercie.

Elise fait écouter une conversation à Becker et Alex. Avec les sons autour, elle entend qu’il y a un second téléphone à côté de Bernier. C’est interdit par son contrôle judiciaire ! Becker appelle le juge pour une perquisition chez Bernier.

