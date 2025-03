Les apprentis aventuriers du 17 mars : qui a gagné la protection ? Qui va en duel ? (résumé, spoiler + replay épisode 36)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 36 du lundi 17 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 36 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que c’est l’heure de l’épreuve des perles.











Il s’agit du parcours du combattant, et alors qu’Enzo est chez le médecin, Colette est seule. Laurent annonce alors que l’épreuve se fera en solo ! Chaque équipe choisit qui y va et ils passent tour à tour, le but étant d’être le plus rapide.

A la clé de cette épreuve, les perles évidemment, mais aussi la protection de Laurent pour la meilleure équipe de la jungle alors que les deux autres iront directement en duel.

Giovanni passe le premier, il galère et met 8min10sec. Delphine passe ensuite et fait beaucoup mieux : 5min28sec. Kevin fait encore mieux : 5min15sec. Mais Maéva explose son score en finissant le parcours en seulement 4min20sec ! Colette réussit un joli score avec 4min42sec.



Valentin passe le dernier…

SPOILER qui a eu la protection et qui va en duel ?

Dans l’épisode de demain, on découvre le temps de Valentin : 4min00 ! Les violets remportent donc l’épreuve des perles. Les gris et les roses vont devoir s’affronter en duel éliminatoire.

Les apprentis aventuriers, le replay du 17 mars

Si vous avez manqué l’épisode 36 ce lundi 17 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 18 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 37.