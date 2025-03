Un Si Grand Soleil du 20 mars : Claire désemparée, elle demande l'aide de... (résumé épisode 1602 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 mars 2025, spoiler résumé de l'épisode 1602 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 20 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Le procureur est avec Becker : il lui dit qu’avec Bernier dans les suspects, ils doivent être prudents. Elise fait le point avec eux : ils ont la conviction que Bernier a retiré ou trafiqué son bracelet électronique. En effet, son second téléphone a borné sur le port alors que le bracelet indiquait qu’il était chez lui ! Et sur la vidéo-surveillance du port de Sète, ils voient bien Bernier. Le procureur reste méfiant quant aux soupçons de Bienvenue sur Bernier. Le procureur demande à ce qu’ils réinterrogent Bernier pour obtenir des aveux.

Noura regarde des photos d’elle et met des filtres pour s’amincir ! Stéphanie propose à Noura de la déposer au lycée, elle refuse, disant de ne pas avoir cours ce matin.



Elise et Alex confrontent Bernier en présence de Claudine au sujet du bracelet électronique. Bernier assure que ce n’est pas lui qui utilisait le téléphone, Elise lui parle des caméras de vidéo-surveillance. Bernier dit que c’est impossible, il n’a rien d’autre à déclarer. Claudine demande à voir les images. Bernier finit par avouer ! Il reconnait avoir trafiqué la géolocalisation de son bracelet. Il est allé au port pour voir la mer. Ça fait rire Elise et Alex mais il assure qu’il est sérieux. Elise insiste, Bernier dit qu’il avait rendez-vous avec une femme mais il refuse de donner son nom. Il demande à connaitre le nom du juge désigné, Elise lui dit que c’est Laplace.

Stéphanie est face à la proviseure et à Claire au lycée. Elles s’inquiètent des malaises de Noura mais Stéphanie assure que sa fille va très bien. Claire lui parle des signes d’un trouble du comportement alimentaire mais elle se moque d’elle. Elle parle des bonnes notes de sa fille, la proviseure lui dit que Noura ne se résume pas à un relevé de notes. Stéphanie les envoie balader : elle n’a pas besoin d’elles pour s’occuper de sa fille !

Claire rattrape Stéphanie dans le couloir. Elle l’accuse de harcèlement et lui dit de la laisser. Dans le bus, Noura se sent encore mal et fait un malaise. Un homme propose d’appeler les pompiers, elle refuse et sort. Au lycée, Claire insiste auprès de la proviseure : ils doivent faire un signalement. Mais elle pense qu’ils n’ont pas assez d’éléments, ils vont rester vigilants.

Noura est chez un médecin, elle veut une nouvelle ordonnance. Elle demande si elle peut changer de médicaments, elle est fatiguée et fait des malaises. Le médecin lui dit que c’est les effets secondaires et c’est le seul médicament !

Bernier et Claudine sont face au juge Laplace. Il lui dit qu’il déshonore la profession. Il ajoute qu’il reste le principal suspect et il a violé les conditions de son bracelet électronique, il va être présenté au juge des libertés et risque fortement de retourner en prison.

Au lycée, Noura arrive en retard au cours de Soan. Il l’accepte mais c’est la dernière fois. Charlotte s’inquiète et lui demande si ça va, Noura change de place.

A la ferme, Elise vient voir Elodie. Elle veut se faire pardonner et passer une bonne soirée toutes les deux. Elodie exige une heure de massage.

A la paillotte, Claire décide d’appeler Florent pour lui parler de Stéphanie et de Noura. Mais Florent lui explique que ça s’est mal fini avec Stéphanie, il ne pense pas que ça soit une bonne idée de lui parler. Il demande à Claire comment elle va, elle raccroche et retrouve Dimitri. Il lui dit qu’il a eu une agence de détectives privés, il se propose pour obtenir des infos…

Pendant ce temps là, un homme prépare une arme…

