Les apprentis aventuriers du 19 mars : qui va remplacer les rouges sur la plage ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 38)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 38 du mercredi 19 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 38 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Rémy ne veut plus parler à personne à part Colette…











Colette s’inquiète : Enzo n’est toujours pas revenu. Elle a un coup de blues et pleure, Jean-Pascal vient la réconforter.

Dans la jungle, l’ambiance est meilleure mais les roses et les gris s’inquiètent à l’approche de l’épreuve éliminatoire.

Laurent arrive sur la plage des finalistes avec Enzo. Colette est contente de le revoir mais Laurent annonce aux équipes finalistes que le médecin interdit à Enzo de reprendre l’aventure. Les rouges sont donc contraints à l’abandon !



Enzo et Colette sont en larmes, ils sont déçus. Laurent rejoint ensuite la jungle pour annoncer leur abandon et l’annulation du duel éliminatoire ! Les équipes de la jungle pour s’affronter pour remplacer les rouges sur la plage des finalistes.

Sur la plage, Maéva décide de mettre les choses à plat avec Rémy. Elle fait un mea-culpa pour arranger les choses, d’autant qu’ils sont aux portes de la finale. Et un clash éclate entre les oranges et les bleus au sujet de la nourriture. Enzo et Colette ont donné leurs provisions à Jean-Pascal et Delphine, qui veulent attendre le soir pour partager avec les nouveaux venus. Maéva n’apprécie pas, elle veut manger sans attendre. Jean-Pascl explose, il ne partage pas leurs valeurs ! Maéva récupère la panière et partage tout en deux.

Place à l’épicerie sur la plage. Les bleus dépensent les premiers et font exprès de prendre leur temps ! Jean-Pascal est hors de lui.

Dans l’épisode de demain, Delphine fait un test de grossesse et découvre qu’elle est enceinte ! Elle annonce la grande nouvelle à Jean-Pascal. Les équipes de la jungle s’affrontent pour une place sur la plage des finalistes en remplacement des rouges : c’est Perle et Valentin qui remportent l’épreuve !

Les apprentis aventuriers, le replay du 19 mars

Si vous avez manqué l’épisode 38 ce mercredi 19 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 20 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 39.