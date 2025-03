Un Si Grand Soleil du 7 mars : Hugo dit la vérité à Sabine (résumé épisode 1593 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 7 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1593 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 7 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Yann est avec Hugo, qui lui avoue qu’il n’a jamais dit à Sabine qu’il avait un fils ! Yann ne comprend pas et lui dit qu’il doit très vite en parler à Sabine. Hugo demande à Yann de garder les résultats du test adn pendant 24h, sans rien dire à Becker. Yann n’apprécie pas mais accepte…

Achille a ramené des pains au chocolat à Tiago et Noura mais Noura refuse, elle dit qu’elle n’a pas faim. Les garçons ne comprennent pas, pour eux c’est de la gourmandise ! Ils se disputent le pain au chocolat restant, Noura le prend et le coup en deux, elle s’essuie ensuite les mains avec dégoût…



Publicité





Pablo et son pote sont sur un nouveau plan. Au lycée, Charlotte vient voir Claire pour lui parler de ses mots de ventre pendant ses règles. Claire lui explique que ce n’est pas une fatalité. Elle lui donne un antalgique.

Becker interroge Yann sur le cambriolage, il assure que ça avance mais il n’a pas grand chose pour l’instant. Becker l’encourage à se bouger et lui demande s’il a les résultats du test adn. Il dit que non, Becker veut leur mettre la pression. Yann lui dit qu’il va le faire, ça pourrait passer pour du favoritisme…

Hugo appelle la maire de Pablo et lui laisse un message. Il lui dit qu’il a des ennuis, il est recherché par la police et il a besoin de son numéro. Becker rentre à ce moment là et lui propose un verre ce soir. Hugo décline, il dit qu’il doit s’occuper de Sabine.

Charlotte propose une soirée pizzas à Noura mais elle refuse, elle doit manger avec sa mère. Plus tard, Noura regarde des photos d’elle et utilise un filtre pour s’amincir… Sa mère rentre, elle trouve que ça sent bon. Elle a fait une pissaladière mais refuse de manger, elle dit qu’elle a mangé une pizza avec Achille et Charlotte. Sa mère est surprise…

Hugo rentre et retrouve Sabine. Elle lui propose un resto, elle l’invite. Hugo décline, il doit lui parler. Sabine dit vouloir passer à autre chose, il ne dit rien… Dans la nuit, elle le retrouve sur la terrasse. Il n’arrive pas à dormir, il lui dit qu’ils doivent parler. Hugo annonce qu’il connait l’un des 2 cambrioleurs, il s’agit de son fils ! Sabine est sous le choc.

Claire et Dimitri pénètrent illégalement à l’opéra. Claire lui a bandé les yeux pour lui faire la surprise. Ils sont sur scène quand elle lui enlève son bandeau, il trouve ça magique mais craint de se faire choper. Claire lui demande de lui faire confiance. Dimitri la remercie, Claire avoue que ça fait longtemps qu’elle n’a pas partagé ça avec quelqu’un. Avant elle le faisait avec sa meilleure amie, qui est morte…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Hugo avoue tout, Sabine et Becker remontés (épisode du 10 mars 2025)