Les apprentis aventuriers du 6 mars : Rémy va-t-il abandonner ? Quelles équipes pour l’Affrontement ? (résumé, spoiler + replay épisode 29)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 29 du jeudi 6 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 29 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors qu’Enzo et Colette viennent de révéler à Rémy et Maéva la trahison de Jean-Pascal, qui leur a proposé une alliance.











Maéva assure aux rouges que s’ils ont un pacte, elle ne les trahira pas. Colette et Enzo hésitent encore sur le choix qu’ils vont faire mais pour l’instant, ils ont plus confiance en les bleus.

Dans la jungle, Joy continue de faire des efforts et ça choque tout le monde. Et ils font un vrai repas, les tensions semblent apaisées.

Sur la plage des finalistes, Jean-Pascal explique à Enzo que Maéva et Rémy mangent en douce… Ça sème le doute dans l’esprit d’Enzo, qui en parle à Colette. Plus tard, Colette interroge Maéva sur le pain, elle comprend que les oranges ont du leur en parler… Ils mangent tous ensemble mais l’ambiance est pesante.



Le lendemain, sur la plage des finalistes, Enzo et Jean-Pascal ont passé la nuit à sauver le feu avec la pluie. Maéva et Rémy s’inquiètent de ce rapprochement… Les rouges réalisent que sans Jean-Pascal, ils seraient mal pour la survie. Ils sont perdus ! Enzo demande à Jean-Pascal s’il est prêt à sceller un pacte avec eux jusqu’à la fin, il lui assure que oui. Mais il sait que les bleus sont plus fiables.

C’est l’heure de l’épicerie sur la plage. Les rouges y vont les premiers, ils prennent du pain complet, du thon, et des légumes. Les bleus enchainent, ils prennent que des légumes et des pommes de terre, ça énerve les autres. Et les oranges prennent des pâtes, pomme de terre et une orange. Ils repartent les bras chargés et l’épicier leur offre des sucettes.

Dans la jungle, Joy surveille Perle et Jonathan alors que Kévin lui a dit qu’ils se sont embrassés. Valentin entend, il n’apprécie pas du tout… Kévin finit par avouer que c’est faux, c’était juste pour énerver Joy.

Sur la plage, Enzo et Colette sont affamés et décident de se faire des sandwichs, ils partageront ensuite le reste. Tout le monde comprend. Ils en profitent pour parler stratégie et avec tout ce que les oranges ont acheté, ils penchent vers eux. Les bleus voient le vent tourner… Maéva décide de parler aux rouges : elle est droite et elle ne les trahira pas ! Les rouges le ressentent un peu comme une pression. Et Rémy n’apprécie pas qu’elle fasse les choses seules… Rémy pète un cable, il veut sonner la cloche et abandonner !

SPOILER qui va aller à l’Affrontement ?

Dans l’épisode de demain, Rémy ne va pas abandonner. Et place à l’épreuve de qualification des équipes de la jungle pour l’Affrontement. Et c’est Hillary et Giovanni qui remportent l’épreuve et se qualifient pour l’Affrontement ! Et pour le choix des rouges, suspense… il faudra encore patienter ! Mais on peut déjà vous dire que Laurent annonce que l’équipe qui perdre l’Affrontement sera éliminée !

Les apprentis aventuriers, le replay du 6 mars

Si vous avez manqué l’épisode 28 ce jeudi 6 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 7 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 30.